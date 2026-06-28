«Авангард» на предсезонке проведет сборы в Питере, а «Кубок Блинова» в Омске

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 27 июня сообщил болельщикам план своей предсезонной подготовки в чемпионату КХЛ-2026/27. Согласно ему, сначала, с 27 июля по 7 августа, пройдет лагерь развития для лучших игроков команд МХЛ и ВХЛ в системе клуба.

Молодежь поработает там с тренерами «Авангарда», а лучшие из этого числа отправятся и на сборы с собственно главной командой.

С 7 по 9 августа у игроков «Авангарда» намечено углубленное медобследование. С 10-го по 15-е и с 23-го по 25-е пройдут сборы в Омске. А с 16 по 23 августа еще и сборы в Санкт-Петербурге.

С 26 по 31 августа уже в Омске состоится традиционный предсезонный турнир памяти Виктора Блинова.

«Впереди много работы, обещаем делиться самым интересным», — резюмировала пресс-служба «ястребов».

Ранее мы писали, что из «Авангарда» ушел форвард Джованни Фьоре.

Напомним, первый матч омской команды в новом сезоне пройдет дома 7 сентября против «Салавата Юлаева».

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