«Авангард» на предсезонке проведет сборы в Питере, а «Кубок Блинова» в Омске

«Авангард» 27 июня сообщил болельщикам план своей предсезонной подготовки в чемпионату КХЛ-2026/27. Согласно ему, сначала, с 27 июля по 7 августа, пройдет лагерь развития для лучших игроков команд МХЛ и ВХЛ в системе клуба.
Молодежь поработает там с тренерами «Авангарда», а лучшие из этого числа отправятся и на сборы с собственно главной командой.
С 7 по 9 августа у игроков «Авангарда» намечено углубленное медобследование. С 10-го по 15-е и с 23-го по 25-е пройдут сборы в Омске. А с 16 по 23 августа еще и сборы в Санкт-Петербурге.
С 26 по 31 августа уже в Омске состоится традиционный предсезонный турнир памяти Виктора Блинова.
«Впереди много работы, обещаем делиться самым интересным», — резюмировала пресс-служба «ястребов».
Ранее мы писали, что из «Авангарда» ушел форвард Джованни Фьоре.
Напомним, первый матч омской команды в новом сезоне пройдет дома 7 сентября против «Салавата Юлаева».
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