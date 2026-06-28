За пять месяцев 2026 года, киберпреступники украли у омичей 657 миллионов рублей

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Об огромном финансовом ущербе, нанесенным омичам киберпреступниками за пять месяцев текущего года, сообщили в прокуратуре Омской области. Благодаря действиям телефонных мошенников и других преступников, использующих в своей деятельности интернет, жители Омской области уже потеряли в 2026 году 657 миллионов рублей.

«Омичи продолжают доверять звонкам от незнакомцев по телефону, а также предложениям в интернете о заработке путем инвестирования. В текущем году правоохранительные органы зарегистрировали 1648 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Установленный по уголовным делам ущерб превысил 657 млн рублей», — лаконично сообщают ужасающие цифры в омской прокуратуре.

Также в ведомстве напоминают омичам — на случай поступления звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов — простые для запоминания истины:

— сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, Центрального банка и других служб никогда не совершают звонков с подобными предложениями;

— в случае поступления звонка из якобы «правоохранительных органов», просто прервите разговор и самостоятельно обратитесь в дежурную часть службы, сотрудник которой связался с вами, и проверьте достоверность полученной информации;

— никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому данные своих банковских карт, а также коды из СМС и пуш-уведомлений;

— не передавайте свои сбережения третьим лицам под предлогом помещения на «безопасный счет» и «проведения экспертизы» — это выдумка мошенников. И если вы услышали из телефонной трубки эти словосочетания, знайте — с вами говорит мошенник. Немедленно сбросьте вызов и позвоните в полицию, чтобы продиктовать номер телефона, с которого вас пытались обмануть.

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