Омским осужденным вручили школьные аттестаты

Фото предоставила пресс-служба

26 июня УФСИН России по Омской области сообщило, что в местных ИК состоялись выпускные для осужденных.

«В исправительной колонии №3 успешно сдавшим выпускные экзамены вручили не только аттестаты, но и грамоты от руководства учреждения. Ученики прочли стихи и исполнили авторскую песню о школе для педагогического коллектива. 11 человек освоили школьную программу за 12-й класс, а программу девятого класса — 8», — говорится в сообщении.

В ИК-6 трое заключенных получили аттестаты о среднем общем образовании, двое — об основном общем. В ИК-7 таких выпускников оказалось три и девять соответственно. Праздник завершился концертом.

Получение аттестатов стало важным для омичей шагом к обретению уверенности в себе и возможности построить достойное будущее.

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