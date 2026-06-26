Омский токсиколог: «Прием алкоголя в жару грозит комой»

Фото: министерство здравоохранения Омской области

26 июня токсиколог Александр Сабаев рассказал омичам о смертельной опасности употребления алкоголя в жару. В знойную погоду спиртное быстрее накапливается в крови и медленнее выводится. Это грозит тяжелым опьянением и даже комой.

«Если человек потерял сознание из-за употребления алкоголя, пострадавшего нужно отнести в тень, перевернуть на бок, чтобы избежать асфиксии, и вызвать «скорую помощь». В случае средней или тяжелой формы опьянения показана госпитализация в профильный стационар. Если же человек остается в сознании, ему необходимо пить много жидкости (минеральную воду или аптечные солевые растворы), принять энтеросорбенты и обязательно отдохнуть в прохладном помещении или в тени», — говорит токсиколог БСМП №1 Александр Сабаев.

Особенно осторожными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами пищеварения и нервной системы. Слабоалкогольные напитки не утоляют жажду, а лишь обезвоживают организм. Кроме того, спиртное нарушает восприятие, что в жару может привести к несчастным случаям.

Медик призвал омичей беречь здоровье и не рисковать в летний зной.

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