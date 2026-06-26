Омская коллегия судей утвердила отставку главы Азовского райсуда

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Квалификационная коллегия судей Омской области 26 июня провела свое очередное заседание и озвучила его итоги. Согласно им, прошение председателя Азовского райсуда Андрея Кулешова об отставке рассмотрено и удовлетворено.

О том, что Кулешов подал в отставку, мы уже писали 25 июня. Кроме него коллегия одобрила отставки еще четырех судей, в том числе одной мировой.

Помимо этого на заседании рекомендовали на замещение вакансий судей в разных инстанциях пять кандидатов. В том числе среди одобренных Виктория Долгалева (на должность судьи Первомайского райсуда Омска) и Алексей Шкель (на пост мирового судьи судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе Омской области).

Был и один отказ. Виталию Арапову не удалось получить рекомендацию как кандидату на должность мирового судьи судебного участка № 71 в Октябрьском судебном районе в Омске.

Были коллегией рассмотрены и иные вопросы, сообщила пресс-служба областного суда.

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