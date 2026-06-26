И.о. омского губернатор переназначил главу областного минимущества

Фото: Кирилл Янчицкий.

И.о. губернатора Рустам Мингазов подписал распоряжение о продлении полномочий областного министра имущественных отношений Владимира Ершова. Документ об этом вышел на региональном портале правовой информации.

Подписан документ не Виталием Хоценко, так как он находится в отпуске.

«Назначить Ершова Владимира Анатольевича министром имущественных отношений Омской области 27 июня 2026 года сроком на один год», — указано в распоряжении.

Ершов работает министром с прошлого года. До этого он был руководителем регионального управления Росимущества.

Ранее мы писали, что в регионе переназначили замминистра внутренней политики Рустама Герасимчука.

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