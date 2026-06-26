Под Омском подросток наехал на ребенка на квадроцикле и нанес ему травмы

Фото: УМВД по Омской области

25 июня в Омском районе произошла авария, где получил травмы ребенок. Теперь ее обстоятельства выясняет полиция.

По предварительным данным, около 18:45 в селе Пушкино 13-летний подросток на квадроцикле наехал на ребенка-пешехода (тому 10 лет), находившегося на парковке у дома № 2 на улице Мира.

«В результате ДТП 10-летний мальчик с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Школьник, управлявший квадроциклом, не пострадал», — сообщила пресс-служба областного УМВД.

Квадроцикл подросток взял дома без спроса, он принадлежит его матери. Автоинспекторы уже привлекли ее к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.19 КоАП.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП установят в ходе дальнейшей проверки.

Информация также передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей работы и с подростком, и с его семьей.

Ранее мы писали, что на железной дороге под Омском подросток попал под электропоезд и погиб.

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