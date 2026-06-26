Мэр Омска Сергей Шелест назвал победителей городской молодежной премии

Фото: МАХ-канал мэра Омска Сергея Шелеста, автор Сергей Сапоцкий

Вчера, 25 июня, в Омске состоялась торжественная церемония вручения молодежной премии мэра Омска. Сергей Шелест рассказал, что победителей было выбрать непросто: на конкурс поступило рекордное количество заявок. Из более чем шести десятков талантливых работ омской молодежи жюри выбрало шесть победителей.

«Награды лауреатам вручали мой заместитель Инна Борисовна Елецкая и директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Александрович Баньковский. В этом году конкурс был особенно масштабным: на соискание премии поступило 62 заявки от студентов, представителей общественных организаций, работников омских предприятий и учреждений. Это признание их активной жизненной позиции и стремления к позитивным изменениям. Отбор лауреатов осуществляла конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители администрации и руководители общественных организаций. По итогам отбора были определены победители в шести ключевых номинациях. Поздравляю победителей!», — сообщил Сергей Шелест в своих социальных сетях.

Также глава городской администрации перечислил номинации и фамилии омичей, ставших победителями конкурсе «Молодежная премии мэра Омска».

— «Лучшие практики оздоровления» — за вклад в здоровье нации награжден Шарафутдинов Роман Геннадьевич.

— «Любовь к Родине» — за патриотизм и гражданскую позицию награждена Ерахтина Анастасия Викторовна.

— «Оказываю помощь» — в этой номинации для самых отзывчивых волонтеров лучшей выбрана Сельская Виктория Викторовна.

— «Навигатор ЗОЖ» — за продвижение здорового образа жизни отмечена Карнаухова Анастасия Романовна.

— «Сохраняю традиции» — лучшим в номинации хранителей культурного наследия признан Зеленин Артем Владимирович.

— «Творческая молодежь» — в номинации для ярких талантов нашего города равных не было Барлебену Павлу Сергеевичу.

Мэр выразил уверенность, что подобные мероприятия служат не только для того, чтобы отмечать успехи молодежи, но и для вдохновения других молодых людей на активную работу для своего города.

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