Жена строителя моста у омского Телецентра пожаловалась губернатору на долги

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Супруга строителя моста у омского Телецентра обратилась к местному губернатору во «ВКонтакте». Женщина попросила разобраться с задолженностью по зарплате. По словам горожанки, ее мужу «Стройтрасте» не оплатил работу за апрель и май, не было и отпускных.

«Мы воспитываем ребенка-инвалида, который нуждается в постоянном дорогостоящем лечении. Из-за невыплаты денег мы лишены возможности вовремя оплачивать жизненно необходимые медицинские услуги», — написала в своем сообщении возмущенная жительница Омска.

Она добавила, что семья арендует жилье и теперь находится в крайне затруднительном финансовом положении.

Министр труда Ирина Варнавская подключила контролирующие органы и предложила омичке обратиться в центр соцобслуживания.

Ранее, в середине июня, в соцмедиа публиковалась информация о том, что рабочие угрожали перекрыть мост из-за долгов. 13 июня в мэрии назвали новость фейком.

«У администрации города нет задолженности перед компанией «Стройтраст» по ремонту моста им. 60-летия ВЛКСМ. Расчеты с подрядчиком проводятся оперативно, по мере выполнения работ и оформления соответствующих документов. В свою очередь компания «Стройтраст» также отрицает наличие просроченной задолженности по заработной плате», — говорилось в сообщении.

Жалобы на задержки появлялись еще в конце 2025 года, после вмешательства прокуратуры долг погасили, а руководителя фирмы оштрафовали. В феврале 2026-го директору внесли очередное представление, что привело к массовым увольнениям.

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