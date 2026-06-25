В Омске простятся с бывшим директором начальной школы №35 Татьяной Перминовой

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

23 июня после продолжительной болезни умерла Татьяна Перминова. Бывшему директору омской начальной школы №35 было 68 лет. Администрация образовательного учреждения опубликовала некролог.

Коллеги запомнили скончавшуюся как талантливого руководителя, наставника и Учителя с большой буквы. Татьяна Ивановна посвятила работе более 40 лет, прошла путь от рядового педагога до директора. Умела отыскать индивидуальные подходы к ученикам и сотрудникам. Ее энергия, требовательность и преданность делу были примером для всего коллектива.

Церемония прощания состоится в субботу, 27 июня, с 10:00 до 11:00. Адрес: улица Мельничная, дом №102.

Редакция «КП-Омск» присоединяется к словам соболезнований, звучащим в адрес близких Татьяны Перминовой.