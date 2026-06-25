Омичка Белла Дурандина стала чемпионкой мира по муай-тай

Фото: министерство спорта Омской области

Омичка Белла Дурандина победила на чемпионате мира по муай-тай (тайскому боксу). Новость сообщили 25 июня в региональном министерстве спорта.

В финале состязаний в весовой категории до 48 кг сибирячка одержала победу над турчанкой Озлем Мелек Коркмаз. Мероприятие проходило с 16 по 26 июня в Куала-Лумпуре, сборная России выступила с флагом и гимном.

«Поздравляю Беллу и ее тренера и отца Вадима Петровича с этим невероятным успехом!», — написал в своем телеграм-канале министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

Добавим, что всего турнир собрал около полтысячи бойцов из более чем ста стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский «Авангард» покинул ценный форвард-легионер Джованни Фьоре

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru