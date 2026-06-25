Омичка Белла Дурандина стала чемпионкой мира по муай-тай

Омичка Белла Дурандина победила на чемпионате мира по муай-тай (тайскому боксу). Новость сообщили 25 июня в региональном министерстве спорта.
В финале состязаний в весовой категории до 48 кг сибирячка одержала победу над турчанкой Озлем Мелек Коркмаз. Мероприятие проходило с 16 по 26 июня в Куала-Лумпуре, сборная России выступила с флагом и гимном.
«Поздравляю Беллу и ее тренера и отца Вадима Петровича с этим невероятным успехом!», — написал в своем телеграм-канале министр спорта Омской области Алексей Ленберг.
Добавим, что всего турнир собрал около полтысячи бойцов из более чем ста стран.
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