Омичам с 1 июля пересчитают размеры пенсий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Омской области утвердили перерасчет пенсий с 1 июля. Получать больше стнут две категории жителей.
Речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста, а также имеющих первую группу инвалидности. Фиксированную часть страхового пособия удвоили — с 9 584 до 19 169 рублей, это обеспечит значительный рост объема ежемесячных выплат.
Для работающих пенсионеров также запланировали перерасчет, но с 1 августа. Для военных индексацию произведут 1 октября 2026 года.
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