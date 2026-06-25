В Омской области прошли похороны солдата, погибшего на СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Печальная новость пришла из Омской области. Вчера, 24 июня, в Москаленском районе простились со стрелком мотострелкового отделения Евгением Булычевым, который погиб в октябре 2025 года, освобождая от украинских нацистов село Грушевское в Донецкой Народной Республике.

Фото: официальная страница Москаленского отделения партии «ЕР» vk.com/edromoskal

«С прискорбием и болью простились с нашим земляком, с достойным сыном Родины, рядовым Евгением Булычевым. Наш земляк участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР от украинских нацистов. Евгений проходил службу на должности старшего стрелка мотострелкового отделения, и погиб 4 октября 2025 года, в бою за село Грушевское в Донецкой Народной Республике», — говорится в некрологе на странице Москаленского отделения партии «ЕР».

В печальном сообщении говорится, что погибшему бойцу было всего 32 года. Он родился в селе Тумановка Москаленского района. После школы он окончил омский строительный колледж, работал на одном из омских мясоперерабатывающих комбинатов.

Редакция КП-Омск выражает искренние соболезнования друзьям и близким погибшего героя.

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