В Омской области прошли похороны солдата, погибшего на СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Печальная новость пришла из Омской области. Вчера, 24 июня, в Москаленском районе простились со стрелком мотострелкового отделения Евгением Булычевым, который погиб в октябре 2025 года, освобождая от украинских нацистов село Грушевское в Донецкой Народной Республике.
«С прискорбием и болью простились с нашим земляком, с достойным сыном Родины, рядовым Евгением Булычевым. Наш земляк участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР от украинских нацистов. Евгений проходил службу на должности старшего стрелка мотострелкового отделения, и погиб 4 октября 2025 года, в бою за село Грушевское в Донецкой Народной Республике», — говорится в некрологе на странице Москаленского отделения партии «ЕР».
В печальном сообщении говорится, что погибшему бойцу было всего 32 года. Он родился в селе Тумановка Москаленского района. После школы он окончил омский строительный колледж, работал на одном из омских мясоперерабатывающих комбинатов.
Редакция КП-Омск выражает искренние соболезнования друзьям и близким погибшего героя.
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