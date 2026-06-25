Мэр Омска: продолжаем обновлять дорожную разметку

Фото: канал Сергея Шелеста в «Максе»

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем канале в «Максе», власти города продолжают обновление дорожной разметки. Очередной этап работ планируется завершить до 15 августа включительно.

Мэр уточнил, что администрация заключила договор с подрядчиком в лице ООО «Дороги Урала». Уже в ближайшее время он приступит к работам.

Сумма контракта на нанесение горизонтальной разметки составила 77,7 млн рублей. На эти деньги восстановят разметку на 39 участках дорог, в том числе на улицах Орджоникидзе, Волгоградской, Мельничной, Леонова, Красноярском тракте, Кемеровской, Думской, Герцена, 2-й Дачной, Лизы Чайкиной и других.

«Работы по нанесению разметки будут выполняться холодным и горячим пластиком (термопластиком) с применением светоотражающих элементов», — отметил мэр.

Шелест обратил внимание, что с 20 апреля восстановлением разметки занимаются и сотрудники участка «Транссигнал» городского УДХБ. Они обновляют разметку на проезжей части, используя специальную краску АК-511, а также вручную наносят холодный пластик. На дорогах обозначаются и «зебры», стоп-линии, сплошные и прерывистые линии.

В том числе такие работы уже завершены на улицах Вавилова, Маргелова, Шебалдина, Завертяева, Панфилова, Химиков, проспекте Королева. На сегодня выполнен объем на общей площади в примерно 19 тыс. кв. метров. Работы продолжаются, их выполняют в плановом режиме в пределах муниципального задания.

Кроме того, в этом году мероприятия по восстановлению разметки были проведены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств. Это дороги, ранее отремонтированные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В частности, подрядчики работали на улицах Заозерной, Ленина, Герцена, 7-й Северной и Воровского.

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