В Омске за 380 миллионов продается элеватор

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омске через объявление на одном из порталов с предложениями о готовом бизнесе на продажу выставили элеватор в Кировском округе. Он находится на улице 2-й Казахстанской.

Стоимость продаваемого 380 млн рублей. Общая площадь помещений там составляет 10 тыс. квадратных метров.

В состав комплекса входят несколько: административно-бытовой корпус, три холодных склада площадью от 546 до 1 922 кв. метров, производственное здание, проходная, тепловозное депо и зерносушильный комплекс.

Основной объект — элеватор площадью 1 280 кв. метров, он состоит из накопительных бункеров и бункера разгрузки. Общая вместимость его составляет 14 тыс. тонн. В объявлении уточнено, что оборудование в рабочем состоянии и регулярно обслуживается.

У комплекса есть и железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 774 метров, он примыкает к станции Карбышево-1.

Земельный участок под объектом площадью 2,02 га находится в аренде, территория огорожена.

Ранее мы писали, что в Омске продается кафе-столовая.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru