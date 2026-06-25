В Омске за 380 миллионов продается элеватор

Фото: Кирилл Янчицкий.
В Омске через объявление на одном из порталов с предложениями о готовом бизнесе на продажу выставили элеватор в Кировском округе. Он находится на улице 2-й Казахстанской.
Стоимость продаваемого 380 млн рублей. Общая площадь помещений там составляет 10 тыс. квадратных метров.
В состав комплекса входят несколько: административно-бытовой корпус, три холодных склада площадью от 546 до 1 922 кв. метров, производственное здание, проходная, тепловозное депо и зерносушильный комплекс.
Основной объект — элеватор площадью 1 280 кв. метров, он состоит из накопительных бункеров и бункера разгрузки. Общая вместимость его составляет 14 тыс. тонн. В объявлении уточнено, что оборудование в рабочем состоянии и регулярно обслуживается.
У комплекса есть и железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 774 метров, он примыкает к станции Карбышево-1.
Земельный участок под объектом площадью 2,02 га находится в аренде, территория огорожена.
Ранее мы писали, что в Омске продается кафе-столовая.
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