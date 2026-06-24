Врачи омской БСМП-1 успешно лечат сердечную аритмию холодом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске кардиохирурги БСМП №1 успешно применяют новый метод лечения сложных нарушений сердечного ритма — криоабляцию. Областной минздрав рассказал о промежуточных итогах этой работы с прошлого года (именно тогда метод внедрили в больнице).

Известно, что аритмия опасна для сердца и не только тем, что может привести к инсульту, тромбам и сердечной недостаточности. Чтобы восстановить нормальную работу сердца, медики и используют криоабляцию. Они действуют холодом на проблемные участки сердечной мышцы.

В процедуре используют оксид азота, который охлаждается до -80 градусов. Через тонкий катетер, введенный в сосуд, холод идет прямо на участок сердца, где возникают сбои. Клетки, вызывающие аритмию, гибнут, ритм восстанавливается. Операция проходит без разрезов и под местным обезболиванием, длится около часа, в больнице пациент находится три–четыре дня. На полное восстановление уходит примерно два месяца.

Метод рекомендуют тем, у кого есть перебои в сердце, возникают одышка, слабость, потливость, или бывают скачки давления. А также если лекарства не помогают или дают побочные эффекты.

БСМП №1 стала первым местом в Омске, где начали применять криоабляцию. В 2025 году ей пролечили 15 пациентов со сложными нарушениями. Сейчас процедура доступна по полису ОМС благодаря программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

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