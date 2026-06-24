Омские врачи перевели пациентов на аналоги лекарств

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Из-за политических санкций ряд зарубежных компаний прекратили поставки лекарств в Россию. Данное решение не привело к возникновению дефицита — в аптеках есть отечественные аналоги. Об этом рассказал 24 июня ngs55 со ссылкой на источник в омском минздраве.

Чаще всего препараты требуются онкобольным с новообразованиями молочной железы, легкого, толстой и прямой кишки, предстательной железы, яичников и меланомой. Среди востребованных — абемациклиб, рибоциклиб, эверолимус, , кризотиниб, палбоциклиб, алектиниб, осимертиниб.

При закупках медикаментов возникают трудности из-за отсутствия заявок участников рынка, в том числе по причине перерегистрации отпускных цен Министерством здравоохранения РФ. Как следствие, многие пациентов переводят на альтернативные схемы терапии по клиническим рекомендациям.

Сегодня 144 670 жителей Омской области получают льготные лекарства. С 2025 года число таких людей выросло на 18,3% — 22 409 человек. В основном данные статистики скорректировались за счет сердечников, больных онкологией и сахарным диабетом.

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