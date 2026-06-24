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НовостиОбщество24 июня 2026 2:34

Глава цифровой безопасности Омской области ушел в отставку

Дениса Оболенского сменила Екатерина Сержантова
Анна Ковалёва
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

В понедельник, 22 июня, в омском подведомственном КУ «Государственном учреждении информационных технологий и телекоммуникаций» сменился руководитель. Директором назначена Екатерина Сержантова, которая ранее работала заместителем. Она получила право действовать от имени ГУИТ без доверенности, новость сообщил «СуперОмск».

Предыдущий глава Денис Оболенский покинул пост 21 июня. Он возглавлял учреждение в течение пяти лет — с 18 июня 2021 года. Существует же оно с 1 июля 2019-го, занимается обеспечением функционирования цифровых систем, сетей связи, а также защиты данных информации для областных органов власти.

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