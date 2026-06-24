Омский педиатр назвала шаги для профилактики наркомании

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Как предотвратить злоупотребление наркотиками среди подростков — омичам рассказала 25 июня педиатр Анастасия Комолых. Требуется комплексный подход, затрагивающий образование, развитие навыков сопротивления, поддержку со стороны семьи и создание безопасной среды.

«Важно помнить о том, что каждый подросток уникален, и профилактические меры должны быть адаптированы под индивидуальные потребности и обстоятельства», — пояснила педиатр детской городской клинической больницы №3 Анастасия Комолых.

Специалист порекомендовала информировать сыновей и дочерей о последствиях ошибок, обучать умению говорить «нет» под давлением сверстников. Ключевую роль врач отвела семье: открытое общение с родителями создает доверие, позволяет юным омичам делиться своими переживаниями. Также важно формировать безопасную среду в школах и обществе, вовлекать детей в спорт, культуру и общественные мероприятия, чтобы у них были альтернативные способы самовыражения и социализации.

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