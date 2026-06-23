Омский минтранс отменит электричку до Сыропятского

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Областной минтранс отменит электропоезд из Омска в Сыропятское. Как минимум отмена продлится три года.

Информация о будущей отмене стала известна из проекта приказа об утверждении региональной маршрутной сети железнодорожного транспорта на 2027-29 годы. Проект вышел на сайте областного правительства.

Электропоезд до Сыропятского в Кормиловском районе запустили в 2024 году. Он ездит с конца апреля по конец сентября только по субботам. В перечне маршрутов 2026 года этот электропоезд есть, а в списке на ближайшие три года он отсутствует.

В остальном будущая сеть такая же, как текущая. В нем названы 13 наименований маршрутов, количество рейсов в сутки и дни курсирования.

Ранее маршрутную сеть железнодорожного транспорта утверждали каждый год вместе с сетью и водного транспорта. В нынешнем же проекте приказа представлены только маршруты электричек. Их планируют утвердить на целых три года

Ранее мы писали, что в Омске общественный транспорт пустят в объезд из-за Дня молодежи.

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