В Омске недостроенные здания завода выставили на торги с дисконтом

Фото: Ольга ЮШКОВА.
На 2 июля назначили торги по продаже комплекса недостроенных зданий завода с башней. Объекты расположены на углу улиц 6-й Ленинградской и 6-й Станционной. В лот вошли строения общей площадью более 5 тысяч м² и участок площадью более 11 га. Начальная цена — 23 млн рублей.
Работы на стройплощадках стартовали еще в 1970-х годах, здесь планировалось запустить производство нестандартного оборудования для оборонной промышленности. В в 1990-х проект заморозили, а позже комплекс перешел в муниципальную собственность.
Летом 2025 года объект уже пытались продать — за 51,8 млн рублей, а в феврале 2026-го за 23 млн. Теперь недострой реализуют по правилам публичного предложения. Если на первом этапе желающих не окажется, цену будут поэтапно снижать на 2,3 млн рублей до минимальной отметки в 11,5 млн. При отсутствии спроса и после этого торги признают несостоявшимися.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омский завод вошел в федеральный лот на 7,8 млрд рублей
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru