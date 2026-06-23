В Омске недостроенные здания завода выставили на торги с дисконтом

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На 2 июля назначили торги по продаже комплекса недостроенных зданий завода с башней. Объекты расположены на углу улиц 6-й Ленинградской и 6-й Станционной. В лот вошли строения общей площадью более 5 тысяч м² и участок площадью более 11 га. Начальная цена — 23 млн рублей.

Работы на стройплощадках стартовали еще в 1970-х годах, здесь планировалось запустить производство нестандартного оборудования для оборонной промышленности. В в 1990-х проект заморозили, а позже комплекс перешел в муниципальную собственность.

Летом 2025 года объект уже пытались продать — за 51,8 млн рублей, а в феврале 2026-го за 23 млн. Теперь недострой реализуют по правилам публичного предложения. Если на первом этапе желающих не окажется, цену будут поэтапно снижать на 2,3 млн рублей до минимальной отметки в 11,5 млн. При отсутствии спроса и после этого торги признают несостоявшимися.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский завод вошел в федеральный лот на 7,8 млрд рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru