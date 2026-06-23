Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области в День молодежи 27 июня не будет полного запрета на продажу алкоголя, в отличие от многих регионов России. Однако будет все же запрет на это там, где состоится непосредственно празднование со скоплением людей.

Федеральные СМИ уже подсчитали, что полный запрет на продажу на всей своей территории ввели на время 27 июня около 40 регионов: Башкирия, Республика Алтай, Дагестан, Калмыкия, Коми, Марий Эл, Мордовия, ДНР, ЛНР, Севастополе (он является отдельным регионом) и других. В Омске некоторые СМИ и паблики в соцсетях успели сообщить, что запрета не будет вообще, но это тоже не так.

Пресс-служба облправительства прокомментировала КП-Омск планируемую меру ограничения продажи уточнением, что такой запрет будет, но только в местах массовых мероприятий праздника и вблизи от них.

Ранее мы писали, какой будет омская программа празднования Дня молодежи, на каких основных точках она будет организована.

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