Фото: Азамат Суханов / предоставила пресс-служба УФСИН России по Омской области

В лечебно-исправительном учреждении №2 Омской области прошел ежегодный турнир «Самые сильные люди». В нем участвовали команды осужденных из разных колоний региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото: Азамат Суханов / предоставила пресс-служба УФСИН России по Омской области

Соперники выполняли четыре упражнения: перенос установки весом 120 кг, подъем 35-килограммового бревна над головой, тяга пожарного автомобиля весом 16 тонн на расстояние 10 метров, кантовка покрышки весом 85 кг на 20 метров.

Фото: Азамат Суханов / предоставила пресс-служба УФСИН России по Омской области

Первое место занял коллектив ЛИУ-2, второе — ИК-6, третье — ИК-9. Призеры получили вымпелы и дипломы, а победителю вручили переходящий кубок.

Фото: Азамат Суханов / предоставила пресс-служба УФСИН России по Омской области

Такие соревнования помогают заключенным успешно ресоциализироваться после освобождения.

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