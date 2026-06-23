В лечебно-исправительном учреждении №2 Омской области прошел ежегодный турнир «Самые сильные люди». В нем участвовали команды осужденных из разных колоний региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Соперники выполняли четыре упражнения: перенос установки весом 120 кг, подъем 35-килограммового бревна над головой, тяга пожарного автомобиля весом 16 тонн на расстояние 10 метров, кантовка покрышки весом 85 кг на 20 метров.
Первое место занял коллектив ЛИУ-2, второе — ИК-6, третье — ИК-9. Призеры получили вымпелы и дипломы, а победителю вручили переходящий кубок.
Такие соревнования помогают заключенным успешно ресоциализироваться после освобождения.
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