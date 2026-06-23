Сразу 14 человек пострадали за сутки в авариях в Омской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 22 июня в Омской области на дорогах случилось восемь аварий с пострадавшими. Как сообщила областная Госавтоинспекция, в них получили травмы 14 человек.

Отметим, что количество до 14 пострадавших это уже больше, чем в среднем за сутки. Чаще в сводках их бывает три, четыре, хотя бы шесть или семь.

В ходе надзора инспекторы возбудили 627 административных дел против нарушителей ПДД, из них за управление машиной в нетрезвом состоянии, либо отказ от прохождения медосвидетельствования, 11. Нарушений ПДД пешеходами было 67. За нарушение правил перевозки детей инспекторы выписали 22 протокола. Случай проезда на красный сигнал светофора был всего один, а нарушений правил проезда пешеходных переходов 23.

Ранее мы сообщали, что в Омске водитель авто в городке Нефтяников сбил ребенка, который ехал на самокате.

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