Помещение спермаркета «Евроспара» могут вернуть государству

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Омской области подала в арбитражный суд иск о возврате в госсобственность помещения супермаркета «Евроспар». Объект располагается в доме №10/1 на Иртышской набережной, известном как «Золотой зуб».
По данным надзорного ведомства, пространство площадью 2,5 тысячи м² числится защитным сооружением гражданской обороны. Оно находится в незаконном владении двух индивидуальных предпринимателей. Предварительное обсуждение этой проблемы запланировано на 21 июля. Заседание будет закрытым, так как вопрос затрагивает гостайну.
К участию в процессе привлекли ГУ МЧС по Омской области, министерство региональной безопасности, мэрию и общество с ограниченной ответственностью «Формат».
Ранее мы писали, что в центре Омска закрывается супермаркет «Флагман».
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