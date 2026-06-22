В Омской области с начала июня утонули шесть человек

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

С начала лета 2026 года в Омской области утонули шестеро человек. Двое из них — несовершеннолетние. В аналогичный период 2025-го зафиксировали 14 происшествий, погибли 12 человек. Двоих удалось спасти. Об этом рассказали 22 июня в ГУ МЧС по региону.

«Родители! Следите за детьми ежесекундно, особенно у водоемов. Надувные жилеты и нарукавники не заменят ваш пристальный контроль», — призвал местных жителей начальник отдела безопасности людей на водных объектах омского управления министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Звеков.

В ведомстве напомнили, что в минувшее воскресенье из реки Артынка в Муромцевском районе извлекли тело 16-летнего подростка. Для предотвращения подобных трагедий сотрудники ГИМС в усиленном режиме проводят профилактическую работу в рамках акции «Вода — безопасная территория».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru