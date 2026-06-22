За сутки три человека пострадали в ДТП в Омской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области за сутки 21 июня случилось три аварии с пострадавшими. По данным областной ГАИ, в них три человека получили травмы.

В ходе надзора инспекторы возбудили 613 административных дел за нарушения ПДД, из них за пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования 28. Нарушения ПДД пешеходами фиксировались 71 раз. За нарушение правил перевозки детей привлекли к ответственности 37 водителей. Нарушение правил проезда пешеходных переходов фиксировалось 16 раз.

Ранее мы сообщали, что 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП в Саргатском районе.

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