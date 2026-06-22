Омский астроном снял и опубликовал видео с НЛО

Фото: Владимир Крупко

Руководитель Омского планетария и астроном Владимир Крупко опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с НЛО. Ученый уточнил, что он снял объект, летавший над лагерем в логе Агат в Нижнеомском районе.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — уточнил Крупко.

Судя по фото, в небе был объект, на котором загорались разноцветные огни, красные, зеленые, белые, желтые. В основном «свечения» размыты, что скорее показывает высокую скорость полета.

Известно, что в логе Агат астрономы под руководством Крупко ведут обширные наблюдения. На этот раз они наблюдали за сближением Венеры, Луны и Юпитера. Ученый отметил, что только со второй ночи погода дала наблюдать соединение Луны с Венерой.

Ранее мы сообщали, что омский фотограф Милена Пономарева сняла первое в этом году северное сияние весны.

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