14 омичей эвакуировали после обрушения потолка в доме, никто не пострадал

Фото: прокуратура Омской области

Омская прокуратура начала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в двухэтажке на улице Звездова. В ведомстве уточнили, что 21 июня из-за ЧП на улицу эвакуировали 14 жильцов. Пострадавших нет.

Площадь обрушения конструкции на лестничной площадке составила 15 м². Место происшествия посетили сотрудники надзорного ведомства, координирующие работу оперативных служб. По итогам проверки соблюдения жилищного законодательства примут меры реагирования, если обнаружатся нарушения.

Фото: прокуратура Омской области

Ранее мы сообщили, что омское СУ СК возбудило уголовное дело из-за ЧП в подъезде многоквартирника в Центральном округе.

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