14 омичей эвакуировали после обрушения потолка в доме, никто не пострадал

Омская прокуратура начала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в двухэтажке на улице Звездова. В ведомстве уточнили, что 21 июня из-за ЧП на улицу эвакуировали 14 жильцов. Пострадавших нет.
Площадь обрушения конструкции на лестничной площадке составила 15 м². Место происшествия посетили сотрудники надзорного ведомства, координирующие работу оперативных служб. По итогам проверки соблюдения жилищного законодательства примут меры реагирования, если обнаружатся нарушения.
Ранее мы сообщили, что омское СУ СК возбудило уголовное дело из-за ЧП в подъезде многоквартирника в Центральном округе.
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