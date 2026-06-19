Смог окутал Омск 19 июня

Фото носит иллюстративный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, в пятницу 19 июня, над Омском заметили дымку и легкий запах гари. Об этом сообщили местные паблики.

Как отметили жители, при смоге видимость осталась приемлемой, однако воздух стал выглядеть задымленным. Официальных комментариев от экологов по этому поводу пока не поступало. Обь-Иртышское управление ГМС не вводило режим неблагоприятных метеоусловий. Синоптики прогнозировали пониженный уровень загрязнения.

Можно предположить, что дым мог прийти из Красноярского края. Дело в том, что в соседнем регионе сейчас буйствуют лесные пожары, их шлейф уже накрыл Новосибирск. Согласно картам сервиса «Вентускай.ком», Омская область соединяется с зоной высокой концентрации угарного газа через северные территории, а в Ханты-Мансийском АО с 16 по 19 июня ввели режим чрезвычайной пожарной опасности.

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