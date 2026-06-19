Уровень воды в подтопленном Осташкове снизился на 21 см за неделю

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в районе СНТ «Строитель-3» в Осташковском дачном массиве снизился на 12-21 см. Несмотря на дожди, вода продолжает уходить благодаря ежедневной работе насосов и десятка единиц специальной техники. Задействованы тракторы, бульдозеры и экскаваторы. Об этом рассказали в оперштабе.

Ранее здесь проложили водоотводную канаву длиной более 1,1 км. В ближайшее время специалисты планируют отсыпать аллеи инертными материалами в садоводстве «Электромер» и «Вагонник». Также уложат пропускные трубы в районе СНТ «Полет-2». Параллельно в массиве обустраивают пешеходные дорожки к ЖД-платформам «Дачная» и «Рябинка», к работам привлекли студотряды.

В штабном автобусе продолжают принимать заявления от садоводов. Исполнение всех обращений отслеживают в оперативном режиме.

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