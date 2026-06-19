20 тысяч свечей зажгут участники акции памяти в омском Парке Победы 22 июня

Фото: Дарья Бородулина

В Омске 22 июня, в День памяти и скорби, в Парке Победы вновь пройдет традиционная всероссийская акция «Свеча памяти» (14+). В ней поучаствуют волонтеры, военнослужащие запаса и обычные омичи.

Как напомнила пресс-служба областного министерства молодежной политики, 22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

В программе акции в этот день в 20:00 у Вечного огня из лампад создадут огненные картины «Самолет Як-9» и «Мемориал «Слава Героям». Памятный митинг пройдет там же в 21:00. Завершится событие возложением цветов и лампад к памятнику Солдату-победителю.

В оформлении картин примут участие активисты региональных отделений «Волонтеров Победы», «Движения Первых», Юнармии, движения «Молодая Гвардия», представители молодежных советов предприятий, представители общественной организации «Поиск», ветераны войн и участники проекта «Волонтерская рота «Боевого братства».

Ранее мы сообщали, что 9 мая в Омске в шествии «Бессмертный полк» участвовали больше 100 тыс. человек.

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