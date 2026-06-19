Модернизацию Омского НПЗ губернатор обсудил с руководителем завода

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области провел рабочую встречу с новым генеральным директором Омского нефтеперерабатывающего завода Кириллом Морозовым. Стороны обсудили перспективы развития предприятия и реализацию масштабных инвестиционных проектов.

«ОНПЗ — надежный партнер Правительства Омской области. За последние годы предприятие уверено закрепило за собой лидерство в числе самых современных и высокотехнологичных заводов в России. Уверен, в успешном сотрудничестве с Кириллом Евгеньевичем», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Кирилл Морозов имеет большой опыт работы над проектами модернизации Омского НПЗ, в которые «Газпром нефть» инвестировала свыше 500 млрд рублей. Под его руководством велось строительство крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов первичной и глубокой переработки нефти. Эти флагманские объекты позволили предприятию достигнуть почти 100-процентной глубины переработки сырья.

В числе ключевых достижений при участии нового руководителя — создание крупнейшего в Омской области экологического проекта, биологического комплекса водоочистки «Биосфера». Предприятие также уделяет большое внимание подготовке кадров: с 2014 года на базе ОмГТУ работает базовая кафедра «Газпром нефти», первая за Уралом, где лекции читают преподаватели и специалисты завода. В 2024 году предприятие присоединилось к проекту «Профессионалитет», в рамках которого студенты могут бесплатно освоить рабочую профессию и гарантированно трудоустроиться на производство.

Омский НПЗ остается надежным партнером правительства региона и уверенно закрепил за собой лидерство в числе самых современных и высокотехнологичных заводов России. Стороны выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества в интересах развития области.

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