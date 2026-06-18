Омский монтажник выиграл миллион рублей в лотерею

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Омский монтажник технологических проводов выиграл миллион рублей, купив 10 билетов «Жилищной лотереи». Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьютора.
Сибиряк рассказал, что раньше его мама часто пытала удачу в таких играх. Мужчина решил продолжить данную семейную традицию полгода назад. Как-то он приобрел сразу пачку билетов, позже проверил их и обнаружил, что один — выигрышный.
«Подумал, мне показалось. Потряс головой и посмотрел еще раз. Только потом пришло осознание», — поделился омич.
Как потратить «упавший с неба» миллион, разбогатевший мужчина пока не решил.
Ранее мы писали, что другой местный житель выиграл в лотерею более 7,4 млн рублей.
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