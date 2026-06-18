Омский невролог оценил влияние гаджетов на мозг

Фото: министерство здравоохранения Омской области

18 июня невролог регионального сосудистого центра БСМП №1 Никита Довгаленко оценил воздействие современных гаджетов на когнитивные функции человека. Об этом рассказали в облминздраве.

«Какое влияние оказывается на мозг — зависит от множества факторов. Это интенсивность и время использования, возраст человека, тип контента. Поэтому совсем не обязательно стремиться к полному отказу от гаджетов, важнее их осознанное использование», — пояснил Никита Довгаленко.

Специалист отметил, что техника способна обеспечивать когнитивную разгрузку, развивать навыки через образовательные программы и тренировать нейропластичность. Однако постоянный поток информации ведет к клиповому мышлению, перегрузке и трудностям с концентрацией. Привычка полагаться на внешние источники провоцирует цифровую амнезию, а чрезмерное увлечение вызывает зависимость, у детей — тревожность и нарушения коммуникации, проблемы со сном и физическую адинамию.

Для осознанного использования врач посоветовал выделять так называемые цифровые окна. Нужно отключать лишние уведомления, заменить утренний просмотр гаджетов на чашку чая, вечернего сериала — на аудиокнигу или настольную игру. За час или два до сна лучше ввести цифровой комендантский час.

Ранее мы рассказали, что омские врачи по полису ОМС внедрят импланты для снятия хронической боли.

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