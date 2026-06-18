Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярный российский сервис курьерской доставки и такси озвучил данные своих аналитиков за первые пять месяцев текущего года о том, как в Омске изменился спрос на услуги курьеров. Согласно им, за названное время спрос вырос на 22 %.

В итоге Омск оказался в списке городов с наиболее явным ростом спроса на данные услуги.

Помимо нашего города наблюдается увеличение спроса на услуги курьеров в Новосибирске, Москве, Самара и Тольятти.

Наиболее значительный рост был в Самаре, до 37 %, а в Тольятти он составил 33 %.

Как отметили аналитики, среди ярко выраженных тенденций за пять месяцев выделяется использование сверхкоротких маршрутов, когда услуги заказывались для доставки товаров на дистанции не более 150 метров. Абсолютный рекорд в Омске был установлен, когда курьер прошел всего 105 метров, чтобы доставить клиенту несколько плиток шоколада из круглосуточного магазина.

В большинстве случаев курьерам поручают доставку цветочных композиций, готовой еды, документов и личных вещей. Среди редких и нестандартных заказов в текущем году пока были живые черепахи, улитки, лабораторный микроскоп, искусственная челюсть, пельмени с шоколадной начинкой и живые раки.

В сервисе сделали вывод: спрос показывает, что курьерская доставка становится для людей привычным вариантом оперативно делать повседневные дела и успешно экономить время

Ранее мы писали, что в Омске девушка-курьер самовольно вскрыла чужую посылку, которая показалась ей подозрительной, и в ней оказались наркотики. В итоге полиция начала разбирательство в этом криминальном эпизоде.

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