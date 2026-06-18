В Омске стартует приемная кампания СИБИТ

Фото: СИБИТ

Крупнейший в Сибири негосударственный вуз — Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) — и его структурное подразделение, Сибирская региональная школа бизнеса (Колледж), объявили о начале приема документов. Абитуриенты смогут подать заявления с 20 июня 2026 года. Прием на бюджетные места в вузе по конкурсу завершится 25 июля, а на платные договоры — 22 августа. Колледж будет принимать документы до 15 августа.

СИБИТ предлагает абитуриентам широкий выбор направлений подготовки как на бюджетной, так и на платной основе. На очной форме обучения доступны специальности «Прикладная информатика», «Психолого-педагогическое образование» и «Психология». Очно-заочная и заочная формы с применением дистанционных технологий охватывают такие направления, как «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом» и «Юриспруденция». Для желающих продолжить обучение доступны магистерские программы по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».

Колледж Сибирской региональной школы бизнеса предлагает программы среднего профессионального образования. Всего выделено сто бюджетных мест на специальности, связанные с информационными технологиями и физической культурой. Кроме того, на коммерческой основе доступны программы по правоохранительной деятельности, логистике и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Прием заявлений на бюджетные места в колледже завершается 15 августа.

Справка КП: СИБИТ является одним из крупнейших негосударственных вузов Омска и Сибири. Он был основан в 1996 году. Институт располагает современными аудиториями, спортивным залом, библиотекой и общежитиями для иногородних студентов. Вуз активно сотрудничает с предприятиями региона для организации практики и содействия трудоустройству выпускников.

Подробную информацию о правилах приема и направлениях подготовки можно найти на официальном сайте sibit.sano.ru или в официальной группе vk.com/sibitvuz.

РЕКЛАМА. АНОО ВО «СИБИТ» ОГРН: 1195543025006 Лицензия № Л035-00115-77/00631810 от 14.11 2019 г. Бессрочная

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