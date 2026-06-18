Стихия затопила школу и повалила деревья в Ленинском округе Омска

Ураган бушевал всю ночь Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мощная гроза обрушилась на Омск и устроила беспорядок на территории школы номер 99 в Ленинском округе. Образовательное учреждение, расположенное по улице Молодова, 12, пострадало от шквалистого ветра и ливня.

По информации очевидцев, стихия повалила деревья во дворе учебного заведения, а проливной дождь устроил настоящий потоп. Вода стоит даже на тротуаре, ведущем к школе. Проход к зданию частично преграждает сигнальная лента, которой огородили место разрушения.

Накануне вечером непогода бушевала и в микрорайоне Крутая Горка, где крупный град побил огороды местных жителей. По словам горожан, ледяные осадки были значительных размеров и нанесли ущерб частным домовладениям.

На текущий день синоптики передают штормовое предупреждение для Омской области. В областном центре ожидаются грозы, а в районах региона возможен град. Местным жителям и гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, не укрываться под деревьями во время грозы и по возможности ограничить пребывание на улице в период непогоды.

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