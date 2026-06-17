В Омске на базе ОмГАУ стартует летняя языковая школа

Фото: Омский ГАУ

В Омском государственном аграрном университете с 22 по 26 июня пройдет летняя школа «Лингвистический калейдоскоп». Кафедра иностранных языков подготовила для школьников насыщенную программу, где изучение языков сочетается с творчеством.

Изначально проект задумывался как пространство для знакомства с языками и культурами мира, но со временем превратился в нечто большее. Сегодня это территория живого общения, творчества и новых открытий. Участники прошлых лет с теплотой вспоминают время, проведенное в школе: изучение английского, знакомство с немецким и французским, прикосновение к латыни, а также творческие мастерские и экскурсии.

Особое место в программе всегда занимает посещение Ботанического сада Омского ГАУ.

«В летней школе мне очень понравилась экскурсия в Ботанический сад. Мы там видели редкие деревья и кустарники, попугайчиков и черепашек. Ещё у нас было много интересных заданий на английском и чаепитие с круассанами, родина которых Франция», — делится воспоминаниями участник школы Илья.

Высоко оценивают проект и родители.

«Уважаемые преподаватели летнего лагеря, позвольте выразить свою благодарность за ваш труд! Моим детям очень понравилось пребывание в лагере, ваши занятия, ваша доброта и участие. Это отличная идея — такой лагерь», — пишет Елена.

В новом сезоне участников ждет не только путешествие по языкам мира, включая английский, немецкий, китайский, хинди и латынь, но и совершенно новое направление — цирковое искусство. Под руководством профессиональных артистов ребята попробуют освоить жонглирование, секреты фокусов и основы клоунады.

Главным событием смены станет итоговое цирковое представление. Полученные навыки не останутся только на занятиях: дети станут настоящими артистами и покажут зрителям (родителям) все, чему научились за неделю.

Не менее насыщенной будет и остальная программа. Школьников ждут спортивные игры на свежем воздухе, творческие задания, занимательная информатика и экскурсии по университетскому кампусу. Организаторы уверены: знакомство с культурой невозможно без игры и живого общения, поэтому каждый день станет для детей маленьким путешествием, после которого остаются новые знания и друзья.

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