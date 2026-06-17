В омском МФЦ посетители надышались краской, их привели в чувство медики

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в одном из МФЦ в центре Омска пришлось вызывать скорую помощь из-за токсичного воздуха. Посетители почувствовали неприятный запах, в соцсетях и вовсе это преподнесли как «кто-то распылил в МФЦ что-то, пострадавших людей увезли на скорой»

Как прокомментировала КП-Омск пресс-служба областного минздрава, нечто неприятное действительно произошло, но никто ничего не распылял.

«Люди почувствовали недомогание из-за запаха краски. Был вызов «Скорой помощи», всем помощь оказали на месте, госпитализация никому не потребовалась», сообщили нам в ведомстве.

Точный адрес МФЦ при этом не называется.

Ранее мы писали, что в отравлении газом школьников из Тары обвинили инженера строительной организации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru