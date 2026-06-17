В Омске разрабатывают долгосрочную концепцию развития городских парков

Фото: Сергей Сапоцкий

В Омске на полную мощность уже заработали все городские парки. О режиме работы и о том, как будет развиваться парковое пространство, на пресс-конференции в городском пресс-центре рассказали представители МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ».

Как сообщила директор предприятия Любовь Брыжагина, в структуру, помимо самого парка 30-летия ВЛКСМ, входит также Советский парк и два городских сада «Сибирь» и имени Кирова. Общая площадь составляет около 112,5 га.

«У каждой территории есть свои особенности. Парк имени 30-летия ВЛКСМ по площади самый большой, в 1940 году его основали в дикорастущем лесу. В парке расположено живописное озеро, где можно покататься на лодках и катамаранах. Ежедневно в летний период его посещают около 4,1 тысяч человек. Советский парк интересен своим многоуровневым рельефом с перепадом высот и своей близостью к Иртышу. Сады представляют собой зеленые пространства внутри жилого массива», рассказал заместитель директора МП ««Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Сергей Воронин.

Обновление ждет все эти пространства. Как сообщила Любовь Брыжагина, сейчас специалисты разрабатывают долгосрочную концепцию развития парков. В ноябре документ представят на рассмотрение Омскому городскому Совету.

«Этот документ частично уже разрабатывался и некоторые мероприятия были выполнены. Например, у нас появился зимний аттракцион «Горки-парк». В новой редакции найдут отражение главные потребности омичей. Работы будут вестись по двум направлениям: обновление аттракционов и модернизация благоустройства с сохранением природных парковых зон. Того же принципа – ориентации на потребности и запросы наших посетителей мы будем придерживаться и в подборе арендаторов. Также мы планируем привлекать их к проведению культурно-массовых и развлекательных мероприятий», поделилась планами руководитель.

Оценить некоторые новинки омичи смогут уже в этом сезоне. Например, с 19 июня в Советском парке стартует новый проект «Летняя библиотека». Специалисты библиотеки имени Пушкина предложат посетителям прослушать и обсудить произведения современных авторов. Кроме того, площадку Советского парка, где всегда много студентов, планируется использовать для проведения музыкальных фестивалей. Одно из таких мероприятий, зумба-фестиваль, уже с успехом прошло там в мае. Также в Советском парке проходит реновация аттракциона «Карнавал». Обо всех новинках и программах мероприятий парки заранее информируют посетителей в своих социальных сетях.

Специалисты напомнили, что аттракционы в городских парках работают каждый день, с 11:00 до 21:00. Светомузыкальный фонтан в парке 30-летия ВЛКСМ с 9:00 до 22:00 за исключением среды — в этот день фонтан закрывают для чистки и замены воды.

Билет на аттракцион в городских парках стоит 200 (детский) и 250 (взрослый) рублей. Полюбившаяся омичам акция «Скидочный четверг» по-прежнему действует – в этот день билеты на некоторые аттракционы обойдутся всего в 149 рублей.

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