Из Омска стартуют прямые чартерные рейсы в Египет

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 5 июля в Омском аэропорту имени Карбышева запустят прямой чартерный рейс по маршруту Шарм эль Шейх - Омск - Шарм эль Шейх. Пресс-служба уже подтвердила эту новость.

Рейсы будет выполнять египетская компания Red Sea Airlines. Они планируются периодичностью два раза в неделю, по средам и воскресеньям. А продлятся рейсы до осени, 25 октября, уточнили нам в воздушной гавани.

Путевки на египетские курорты с перелетом по этому маршруту уже продаются в омских туристических компаниях и местных филиалах российских туроператоров.

Ранее мы сообщали, что в Омске откроют вечерние авиарейсы в Москву на фоне частых утренних задержек.

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