Кубок Омской области по нардам выиграли Армен Потулян и Дмитрий Филиппов

Фото: Омская федерация нард

В Омске 14 июня завершился областной кубок по нардам. Турнир проходил в бильярдном клубе ТРЦ «Кристалл».

Как уточнила пресс-служба областного минспорта, участники соревнований состязались в двух дисциплинах, длинных и коротких нардах.

Победителем в коротких нардах стал Армен Потулян, второе место занял Сергей Лобанов, третьим оказался Валерий Рожковский.

В длинных нардах выиграл Дмитрий Филиппов, а вице-чемпионом стал Александр Леденев.

Ранее мы сообщали, что в Омске пройдет международный турнир силачей «Кубок Михаила Шивлякова» (6+).

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