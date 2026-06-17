Кубок Омской области по нардам выиграли Армен Потулян и Дмитрий Филиппов

В Омске 14 июня завершился областной кубок по нардам. Турнир проходил в бильярдном клубе ТРЦ «Кристалл».
Как уточнила пресс-служба областного минспорта, участники соревнований состязались в двух дисциплинах, длинных и коротких нардах.
Победителем в коротких нардах стал Армен Потулян, второе место занял Сергей Лобанов, третьим оказался Валерий Рожковский.
В длинных нардах выиграл Дмитрий Филиппов, а вице-чемпионом стал Александр Леденев.
Ранее мы сообщали, что в Омске пройдет международный турнир силачей «Кубок Михаила Шивлякова» (6+).
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