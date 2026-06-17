В Омске вступил в силу приговор группе наркосбытчиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июня омский областной суд сообщил, что в апелляционном порядке было рассмотрено уголовное дело против шестерых местных жителей. Подтвержден приговор Ленинского райсуда Омска: фигуранты виновны в сбыте наркотиков.

Один из мужчин заключил досудебное соглашение и получил 8 с половиной лет колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей. Именно этот человек вовлек в преступную группу свою сожительницу, затем ее родственниц и знакомых. Организатор и его сообщники расфасовывали и сбывали производного 2-(1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) уксусной кислоты и гашиша. В зависимости от роли каждый виновный получил наказание от 7 лет 10 месяцев до 8 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Часть осужденных отправили в колонии общего режима, двоих — строгого. Подтвержденный приговор уже вступил в законную силу.

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