В Омске мужчину подозревают в убийстве брата из-за ссоры с матерью

Фото: СУ СК России по Омской области

17 июня омское СУ СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства 50-летнего жителя Советского округа. По подозрению задержан 60-летний брат погибшего.

Преступление произошло в квартире дома на улице 50 лет Профсоюзов. По версии следствия, около 14:00 накануне, 16 июня, между братьями вспыхнула ссора из-за личных неприязненных отношений. Подозреваемый, заступаясь за мать, несколько раз ударил мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте ЧП.

Следователи изъяли вещественные доказательства. Устанавливаются обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Ранее мы рассказали об убийстве из-за плохого запаха и сточных вод на огороде.

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