В омском минцифры назначен новый замминистра

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Владимир Юрьевич Кананыхин назначен заместителем министра цифрового развития и связи Омской области. Соответствующее распоряжение губернатора подписано накануне, 16 июня.

Заму руководителя установлен испытательный срок три месяца. Напомни, ранее Кананыхин трудился в этом же ведомстве — возглавлял отдел развития информационной инфраструктуры и связи как минимум с первого полугодия 2024-го.

Министерство функционирует без полноценного начальника уже полтора года, так как бывшего руководителя, Дениса Цуканова, отстранили из-за уголовного дела. Фактическое управление сосредоточено у первого заместителя Максима Макаленко. В штатном расписании заложены две должности замов. Сейчас вторую из них занял Владимир Кананыхин, первая сохраняется за Антоном Савиным.

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