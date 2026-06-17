Омские силовики отработали захват заложников и ликвидацию беспорядков

Фото: Азамат Суханов

В УФСИН России по Омской области прошли тактико-специальные учения. Их главной целью стала координация сил при ликвидации условного захвата заложников и групповых неповиновений осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 июня.

В мероприятии участвовали более 280 сотрудников различных подразделений. После учебной тревоги личный состав быстро сформировал функциональные группы, организовал переговорный процесс, выставил блокирующие, рассредоточивающие и конвоирующие отряды. Особое внимание уделили применению специальных средств и обмену информацией между всеми участниками. Руководители подразделений отработали навыки принятия управленческих решений в нештатных ситуациях.

Фото: Азамат Суханов

Начальник УФСИН Сергей Балдин отметил, что учебные цели достигнуты, силы готовы к действиям в отрыве от пункта дислокации, оперативному реагированию на происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учения в лесу организовал омский отряд «Лиза Алерт»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru