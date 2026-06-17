Омская пенсионерка отдала курьеру мошенников 900 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Омской области

16 июня в региональном УМВД рассказали, как 75-летняя жительница Омска стала жертвой аферистов. Она лишилась 900 тысяч рублей и чуть не потеряла квартиру.

Пенсионерке позвонил лжесотрудник ФСБ и предупредил о преступниках, спросив о сбережениях. Женщина честно ответила, что хранит крупную сумму в банке. Через несколько дней с ней связался другой неизвестный, заявив, что от имени омички кто-то оформил доверенность и получил доступ к счетам.

Неизвестный потребовал срочно снять все накопления и перевести на «безопасный счет». Испуганная пенсионерка обналичила в банке деньги, сказав, что они нужны для уплаты налоги. Дома омичка упаковала купюры в коробку из-под конфет и по кодовому слову «февраль» передала прибывшему курьеру.

Аферисты обещали вернуть сбережения, а также убеждали продать квартиру, чтобы недвижимость не досталась злоумышленникам. Женщина заподозрила обман, прекратила общение и заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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