В Омской области после получения травм на производстве умер рабочий

Мужчина выполнял стандартную работу по замене шин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи устанавливают причины гибели рабочего на шиномонтаже в Омском районе. О трагедии стало известно сегодня. Как рассказали в прокуратуре Омской области, мужчина получил травмы четвертого июня и скончался в больнице спустя несколько дней.

По предварительным данным, инцидент произошел в населенном пункте Любино-Малороссы. Во время выполнения стандартных работ по ремонту шин мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.

В ходе надзорных мероприятий правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего и причины случившегося. Особое внимание будет уделено вопросам соблюдения техники безопасности при проведении подобных работ. Действиям ответственных лиц и владельцев предприятия будет дана строгая правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса РФ за нарушение требований охраны труда.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Подобные трагические случаи подчеркивают необходимость строгого контроля за условиями труда для всех категорий граждан, работающих на предприятиях и в сфере услуг, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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