В Омске умер известный шахматный тренер

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Городская «Спортивная школа № 15» 14 июня сообщила в соцсетях о том, что умер ее тренер-преподаватель Игорь Головань. Ему было 66 лет.
Головань был мастером спорта России. В спортшколе он стал работать в 2015 году.
Его ученики неоднократно занимали призовые места на соревнованиях различного уровня. Так, в 2024 году шахматист Дмитрий Жестков занял первое место среди юношей на детском турнире, посвященном Дню Победы и проводимом под эгидой Сибирской шахматной лиги.
Помимо работы тренера-преподавателя Головань не раз трудился судьей различных соревнований, а также сам выступал на ветеранских турнирах.
Школа не уточнила информацию о месте и времени прощания с покойным.
Ранее мы писали, что на 81-м году жизни умер титулованный тренер по флорболу Леонид Щукин.http://www.omsk.kp.ru/online/news/7017777/
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